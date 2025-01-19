فيديو - لحظة غضب كلفت ميدفيديف 74 ألف يورو !!

Daniil Medvedev was fined $76,000 at this year’s Australian Open.



$10k for hitting the camera with his racquet during the 1st round.



$66k for his behavior during his match against Tien & not attending press.



His total winnings were $124k.



pic.twitter.com/bDQ4aj064j — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2025

في لحظة غضب، قام الروسي دانييل ميدفيديف بتسديد عدة ضربات متتالية الى الشبكة في منتصف الميدان بواسطة مضربه، للتعبير عن توتره في مباراة الجولة الأولى من دورة أستراليا المفتوحة ضد التايلاندي كاسيديت سامريج.وكنتيجة للذك، تم تغريم ميدفيديف مبلغ 74,135 يورو، أي أقل بـ36,000 يورو من إجمالي ما حصل عليه في هذه النسخة من دورة استراليا بفضل تأهله الى الجولة الثانية.وبذلك، سيتم حسمم الغرامة من أموال الجائزة النهائية للمصنف الخامس في الدورة، التي غادرها بعد هزيمته المفاجئة يوم الخميس الفائت أمام الأميركي ليندر تيان في الدور الثاني.