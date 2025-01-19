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فيديو - لحظة غضب كلفت ميدفيديف 74 ألف يورو !!

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فيديو - لحظة غضب كلفت ميدفيديف 74 ألف يورو !!
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التنس

2025-01-19 | 05:20
فيديو - لحظة غضب كلفت ميدفيديف 74 ألف يورو !!

تم تغريم الروسي دانييل ميدفيديف مبلغ 74,135 يورو

في لحظة غضب، قام الروسي دانييل ميدفيديف بتسديد عدة ضربات متتالية الى الشبكة في منتصف الميدان بواسطة مضربه، للتعبير عن توتره في مباراة الجولة الأولى من دورة أستراليا المفتوحة ضد التايلاندي كاسيديت سامريج.
وكنتيجة للذك، تم تغريم ميدفيديف مبلغ 74,135 يورو، أي أقل بـ36,000 يورو من إجمالي ما حصل عليه في هذه النسخة من دورة استراليا بفضل تأهله الى الجولة الثانية.
وبذلك، سيتم حسمم الغرامة من أموال الجائزة النهائية للمصنف الخامس في الدورة، التي غادرها بعد هزيمته المفاجئة يوم الخميس الفائت أمام الأميركي ليندر تيان في الدور الثاني.



فيديو - لحظة غضب كلفت ميدفيديف 74 ألف يورو !!

رياضة

التنس

دانييل ميدفيديف

دورة أستراليا المفتوحة

كاسيديت سامريج

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