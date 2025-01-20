فيديو - ديوكوفيتش يرفض الحوار البروتوكولي والسبب مهاجمة صربيا

Novak Djokovic told Craig Tiley if they want to fine him for not doing an on-court interview at Australian Open, that’s ok:



“If you guys want to fine me, I'll accept that 'cause I feel this is something that needs to be done.’ That's all there is to it”



pic.twitter.com/cVMOe2ygFI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2025 Novak Djokovic on why he didn’t do a post-match interview at Australian Open



“A journalist who works for Channel 9 in Australia made a mockery of Serbian fans & made insulting & offensive comments towards me. Neither him or Channel 9 issued an apology”



pic.twitter.com/Yk0CSnrQep — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2025

طُلب من النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعد فوزه على التشيكي جيري ليهيكا (3-0) في الدور الرابع من دورة استراليا المفتوحة للتنس، الإجابة على الأسئلة الثلاثة الإلزامية من أحد المحاورين المعتمدين، جيم كوريير.رفض ديوكوفيتش ذلك، بسبب الكلمات الساخرة والمهينة لصحفي من قناة تمتلك حقوق البث التلفزيوني للدورة، في حق المشجعين الصرب، اذ قال "نوفاك فاشل وهو نجم مبالغ فيه".توقف ديوكوفيتش للتوقيع لبعض الأطفال، ثم رفض الحوار، وانطلق نحو النفق إلى غرف تغيير الملابس، بعد أن أخذ الميكروفون وقال لمشجعيه ومواطنيه "شكرا لوجودكم هنا الليلة، شكرا لوجودكم هنا ودعمي، أراكم في الجولة المقبلة".ويوم الجمعة، أظهر الصربي دعمه العلني للأميركية دانييل كولينز، التي أسكتت المشجعين بعد فوزها على لاعبة أسترالية، وسيكون عليه في مباراته المقبلة الصعبة مع الاسباني كارلوس ألكاراز، مواجهة جميع المشجعين من غير الصرب في رود ليفر أرينا.وقال الصربي في المؤتمر الصحفي "لقد قررت عدم إجراء مقابلات مع القناة التاسعة، ليس لدي أي شيء ضد جيم كوريير أو الجمهور الأسترالي، لكنه كان موقفا محرجا للغاية، وكان عليّ التعامل معه، لم يكن الوقت أو المكان أو الموقف بالنسبة لي لشرح ما أفعله في الوقت الحالي.وتحدث ديوكوفيتش عما حدث مع مدير دورة أستراليا المفتوحة، الجنوب أفريقي كريج تيلي، وقال إنه سيكون سعيدا إذا تم تغريمه لعدم حضوره المقابلة الرسمية بعد المباراة في الملعب.