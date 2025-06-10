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العدوّان - الصديقان سينر والكاراز .. معاً في إيبيزا

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العدوّان - الصديقان سينر والكاراز .. معاً في إيبيزا
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التنس

2025-06-10 | 01:03
العدوّان - الصديقان سينر والكاراز .. معاً في إيبيزا

يمهّدان لثنائية أسطورية في عالم التنس

مباراة ملحمية تابعها المشجعون في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) يوم الأحد الماضي، حيث تنافس المصنّف أوّل عالميّا، الإيطالي يانيك سينر مع المصنف الثاني الإسباني كارلوس ألكاراز.
واستمرت المباراة 5 ساعات و29 دقيقة، كأطول نهائي في تاريخ البطولة، قبل أن يحسمها الإسباني لصالحه بنتيجة (4-6 و6-7 و6-4 و7-6 و7-6).
ولكن يبدو أنّ التنافس بين سينر (23 عاماً) والكاراز (22 عاماً)، اللذين يمهّدان لثنائية أسطورية في عالم التنس، هو ظرفيّ، وعلى أرض الميدان فقط، حيث تخطّيا "المعركة" التي دارت بينهما في فرنسا بسرعة.
فقد انتشرت لهما صورة تظهرهما على متن الطائرة نفسها، وهما متّجهين إلى مدينة إيبيزا الإسبانيّة، لقضاء العطلة، وكانت الابتسامة تظهر على وجهيهما، وكأنّهما "صديقان" وليس منافسين، لم تمضِ سوى ساعات قليلة على فوز أحدهما على الآخر بلقب إحدى بطولات الغراند سلام.




العدوّان - الصديقان سينر والكاراز .. معاً في إيبيزا

رياضة

التنس

يانيك سينر

كارلوس ألكاراز

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