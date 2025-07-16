ايقاف لاعب تنس ثماني سنوات بسبب المراهنات

فرض عقوبة الإيقاف على اللاعب الكرواتي لثماني سنوات

أعلن الموقع الرسمي للوكالة الدولية لنزاهة التنس (ITIA) عن فرض عقوبة الإيقاف على اللاعب الكرواتي لاورو ميلانوفيتش لثماني سنوات، بسبب المراهنات على المباريات.

ويبلغ ميلانوفيتش، 32 عاما، وهو قام بـ15 رهانا رابحا على مباراة تنس شارك فيها "شخص مقرب" في العام 2018، وفتحت الهيئة تحقيقاً مع اللاعب الكرواتي، الذي أنكر التلاعب بغرض المراهنة، ثم رفض التجاوب مع الرغبة في تحليل هاتفه.

وبدأت فترة الايقاف في 30 أيار - مايو 2025، على أن تنتهي في 29 أيار - مايو 2033، وترافقت مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف أميركي.

كما أوقفت الوكالة اللاعب الأوزبكي رحيمبيك إبراهيموف لمدة 21 شهرا وغرامة خمسة آلاف دولار، لرفضه التعاون مع التحقيق في حدثين مشبوهين حصلا في العام 2022.





