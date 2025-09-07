أريانا سابالينكا تكتب صفحة جديدة في تاريخها

صفحة في دورة أميركا المفتوحة للتنس

كتبت اللاعبة البيلاروسية سابالينكا، صفحة في دورة أميركا المفتوحة للتنس، إحدى الكبرى (غراند سلام)، حين احتفظت بلقب فردي السيدات بفوزها على الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة الثامنة (6-3 و7-6).

وأثبتت سابالينكا، أنها الجديدة للملاعب الصلبة، حيث لم تغب عن أي نهائي في دورة كبرى على الملاعب الصلبة منذ 2022، ورفع أحدث ألقابها الكبرى إلى أربع بطولات.

وبذلك، أصبحت سابالينكا أول لاعبة منذ 11 عاماً تفوز بلقب أميركا المفتوحة مرتين متتاليتين منذ فوز بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2012 و2014.








