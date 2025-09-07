أريانا سابالينكا تكتب صفحة جديدة في تاريخها

كتبت اللاعبة البيلاروسية أريانا
سابالينكا، صفحة جديدة
في دورة أميركا المفتوحة للتنس، إحدى البطولات الأربع
الكبرى (غراند سلام)، حين احتفظت بلقب فردي السيدات بفوزها على الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة الثامنة (6-3 و7-6).
وأثبتت سابالينكا، أنها الملكة
الجديدة للملاعب الصلبة، حيث لم تغب عن أي نهائي في دورة كبرى على الملاعب الصلبة منذ 2022، ورفع أحدث ألقابها الكبرى إلى أربع بطولات.
وبذلك، أصبحت سابالينكا أول لاعبة منذ 11 عاماً تفوز بلقب أميركا المفتوحة مرتين متتاليتين منذ فوز سيرينا ويليامز
بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2012 و2014.