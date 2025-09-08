فيديو - ترامب يتسبب بفوضى في نهائي فلاشينغ ميدوز

King Carlos 👑



The Spaniard defeats Sinner in four sets to claim his second US Open trophy! pic.twitter.com/C2jBm7F178 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025 President is in attendance at the US Open men's . pic.twitter.com/Tl6mpqFlcZ — ESPN (@espn) September 7, 2025

تسبب الرئيس الأميركي يبعض الاضطرابات، نظير حضوره نهائي بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الكبرى لموسم التنس (غراند سلام).فقد تم تأجيل نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس للرجال نصف ساعة، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت وصول إلى ، وسادت من الفوضى بسبب التأمينات المشددة.وهي المرة الأولى التي يحضر فيها ترامب نهائي أميركا المفتوحة كرئيس للجمهورية، كما أنه أول رئيس يحضر منذ في العام 2000، وهي أيضاً المرة الأولى منذ نسخة 2015، عندما حضر في إطار الترويج لحملته الرئاسية.فنياً، توج ، المصنف ثانيا عالميا حالياً، باللقب في "فلاشينغ ميدوز"، عقب فوزه على يانيك سينر، المصنف أولا، في المباراة النهائية بثلاث مجموعات لواحدة (6-2، 3-6، 6-1 و6-4)، ليواصل تفوقه على الايطالي، محققاً العاشر عليه مقابل 5 هزائم خلال 15 مواجهة جمعتهما.