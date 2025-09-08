فيديو - ترامب يتسبب بفوضى في نهائي فلاشينغ ميدوز

تسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب
يبعض الاضطرابات، نظير حضوره نهائي بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الكبرى لموسم التنس (غراند سلام).
فقد تم تأجيل نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس للرجال نصف ساعة، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت وصول ترامب
إلى نيويورك
، وسادت حالة
من الفوضى بسبب التأمينات المشددة.
وهي المرة الأولى التي يحضر فيها ترامب نهائي أميركا المفتوحة كرئيس للجمهورية، كما أنه أول رئيس يحضر منذ بيل كلينتون
في العام 2000، وهي أيضاً المرة الأولى منذ نسخة 2015، عندما حضر في إطار الترويج لحملته الرئاسية.
فنياً، توج كارلوس ألكاراز
، المصنف ثانيا عالميا حالياً، باللقب في "فلاشينغ ميدوز"، عقب فوزه على يانيك سينر، المصنف أولا، في المباراة النهائية بثلاث مجموعات لواحدة (6-2، 3-6، 6-1 و6-4)، ليواصل الاسباني
تفوقه على الايطالي، محققاً انتصاره
العاشر عليه مقابل 5 هزائم خلال 15 مواجهة جمعتهما.