الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - ترامب يتسبب بفوضى في نهائي فلاشينغ ميدوز

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - ترامب يتسبب بفوضى في نهائي فلاشينغ ميدوز
A-
A+

التنس

2025-09-08 | 01:24
فيديو - ترامب يتسبب بفوضى في نهائي فلاشينغ ميدوز

تم تأجيل نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس للرجال نصف ساعة

تسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبعض الاضطرابات، نظير حضوره نهائي بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الكبرى لموسم التنس (غراند سلام).
فقد تم تأجيل نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس للرجال نصف ساعة، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت وصول ترامب إلى نيويورك، وسادت حالة من الفوضى بسبب التأمينات المشددة.
وهي المرة الأولى التي يحضر فيها ترامب نهائي أميركا المفتوحة كرئيس للجمهورية،  كما أنه أول رئيس يحضر منذ بيل كلينتون في العام 2000، وهي أيضاً المرة الأولى منذ نسخة 2015، عندما حضر في إطار الترويج لحملته الرئاسية.
فنياً، توج كارلوس ألكاراز، المصنف ثانيا عالميا حالياً، باللقب في "فلاشينغ ميدوز"، عقب فوزه على يانيك سينر، المصنف أولا، في المباراة النهائية بثلاث مجموعات لواحدة (6-2، 3-6، 6-1 و6-4)، ليواصل الاسباني تفوقه على الايطالي، محققاً انتصاره العاشر عليه مقابل 5 هزائم خلال 15 مواجهة جمعتهما.




مقالات ذات صلة

فيديو - المباراة الثالثة على اللقب تنتهي بفوضى عارمة
2025-06-11

فيديو - المباراة الثالثة على اللقب تنتهي بفوضى عارمة

فيديو - ميسي المبدع يقود انتر ميامي الى نهائي كأس الدوريات
2025-08-28

فيديو - ميسي المبدع يقود انتر ميامي الى نهائي كأس الدوريات

فيديو - كاترين تتحدّى السرطان وتقود ألمانيا لنصف نهائي يورو 2025
2025-07-20

فيديو - كاترين تتحدّى السرطان وتقود ألمانيا لنصف نهائي يورو 2025

فيديو - اسبانيا الى نهائي أوروبا لكرة السلة
2025-06-28

فيديو - اسبانيا الى نهائي أوروبا لكرة السلة

فيديو - ترامب يتسبب بفوضى في نهائي فلاشينغ ميدوز

رياضة

التنس

دونالد ترامب

كارلوس ألكاراز

فلاشينغ ميدوز

يانيك سينر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أريانا سابالينكا تكتب صفحة جديدة في تاريخها

اقرأ ايضا في التنس

أريانا سابالينكا تكتب صفحة جديدة في تاريخها
05:24

أريانا سابالينكا تكتب صفحة جديدة في تاريخها

صفحة جديدة في دورة أميركا المفتوحة للتنس

05:24

أريانا سابالينكا تكتب صفحة جديدة في تاريخها

صفحة جديدة في دورة أميركا المفتوحة للتنس

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي
2025-08-25

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي

يُعد دخول قاعة مشاهير التنس في نيوبورت من أرفع الأوسمة

2025-08-25

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي

يُعد دخول قاعة مشاهير التنس في نيوبورت من أرفع الأوسمة

لاعبة التنس التي تحولت الى منصة (OnlyFans) الإباحية
2025-08-23

لاعبة التنس التي تحولت الى منصة (OnlyFans) الإباحية

تفرغت لبدء نشاط جديد في مجال المحتوى المخصص للبالغين

2025-08-23

لاعبة التنس التي تحولت الى منصة (OnlyFans) الإباحية

تفرغت لبدء نشاط جديد في مجال المحتوى المخصص للبالغين

اخترنا لك
أريانا سابالينكا تكتب صفحة جديدة في تاريخها
05:24
شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي
2025-08-25
لاعبة التنس التي تحولت الى منصة (OnlyFans) الإباحية
2025-08-23
صور - آريانا سابالينكا تفاجئ متابعيها بصورة عارية
2025-08-08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025