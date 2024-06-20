جيسيكا عازار تكشف عن جنس جنينها بطريقة مبتكرة

تصدر اسم مُقدّمة البرامج جيسيكا عازار، محركات البحث والتريند بعد ان كشفت عن جنس جنينها وحددت موعد ولادتها.





وفي التفاصيل أعلنت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار حملها الثاني من خلال جلسة تصوير أجرتها بمشاركة طفلها الأول “فهد”، كما كشفت أنها ستنجب ابنتها في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.



وأظهرت الصور التي نشرتها جيسيكا عبر حسابها على “إنستغرام” علامات حملها، فيما كان طفلها يقبّل بطنها، ويحضنه، أما بقية الصور، فقد وثقت طفلها وهو يحمل لها باقة ورد.



وفي الصورة الأخيرة، نشرت جيسيكا قالب كيك مقطوعة منه قطعة صغيرة، كما دوّنت على سطحه شهر سبتمبر، في إشارة على ما يبدو إلى أنها ستنجب مولودتها في هذا الموعد، وكان لافتًا أن قالب الكيك من الداخل كان باللون الزهري، وهو ما يؤكد وفق متابعيها أنها ستنجب طفلة.



