سوكي ووترهاوس تكشف تحديات انفصالها عن برادلي كوبر

كشفت النجمة البريطانية، سوكي ووترهاوس، عن التحديات والعوائق التي واجهتها عند انفصالها عن زوجها السابق، النجم العالمي، برادلي كوبر.



وقالت سوكي ووترهاوس، لمجلة "فوغ" البريطانية، إن فترة الانفصال كانت مربكة ومنعزلة، ولم يكن سهلًا إطلاقًا، لافتة الى انها أقوى في هذه المرحلة، لكن القصة التي وقعت لم تكن سهلة بتاتًا، مشيرة إلى وجود أوقات كثيرة لم تتمكن فيها من شرح شعورها وإحساسها في تلك اللحظة.

وأوضحت سوكي ووترهاوس، أنها عملت كثيرا على تحسين نفسها في الوقت الحالي.

هذا وكان انفصل الثنائي العالمي منذ ما يقرب من 9 أعوام، إذ أُعلن عن انفصالهما في العام 2015 بعد علاقة رومانسية استمرت عامين.