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لقطات حصرية من حفل زفاف نادين تحسين بيك و اياد عيسى ولحظات مؤثرة تجمعها مع والديها
لقطات حصرية من حفل زفاف نادين تحسين بيك و اياد عيسى ولحظات مؤثرة تجمعها مع والديها
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لقطات حصرية من حفل زفاف نادين تحسين بيك و اياد عيسى ولحظات مؤثرة تجمعها مع والديها

فن

2024-07-22 | 04:45
لقطات حصرية من حفل زفاف نادين تحسين بيك و اياد عيسى ولحظات مؤثرة تجمعها مع والديها
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Aljadeed
لقطات حصرية من حفل زفاف نادين تحسين بيك و اياد عيسى ولحظات مؤثرة تجمعها مع والديها

بأجواء رومانسية عائلية، احتفل الممثلان السوريان نادين تحسين بيك، وإياد عيسى بزفافهما مساء امس الأحد 21 تموز 2024، وذلك بعد مرور شهر تقريبًا على إعلان عن خطوبتهما.

وأقيم حفل زفاف نادين وعيسى في منطقة وادي قنديل بمحافظة اللاذقية السورية، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء للعروسين، وفي مقدمتهم والد العروس الفنان حسام تحسين بك وزوجته وابنه راكان وعائلته.

وكان لافتا التأثر الواضح على والدي نادين اذ جمعها بهما عدد من اللقطات المؤثرة، حيث تقدم كل من نادين وعيسى منهما وقبلاهما خلال الحفل.

كما خص والد نادين، الممثل السوري القدير حسام تحسين بيك ابنته بكلمة مؤثرة تمنى من خلالها السعادة لابنته وتوجه لزوجها اياد عيسى قائلا: "صارت امانة برقبتك".

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والمشاهير بينهم يزن خليل، حلا رجب، حسن خليل، روعة السعدي، مروة الأطرش، راما زين العابدين، ميخائيل صليبي.

 

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