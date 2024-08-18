الشامي يصدم الجمهور بطريقة دخوله المسرح خلال حفله في بيروت

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، اذ كانت لافتة الطريقة التي اختار الشامي دخول المسرح من خلالها، حيث استعان بـ رافعة وظهر وكأنه نزل من السماء، حيث شارك مع متابعيه الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، وارفقه بأغنيته الشهيرة "شوفي نجمك ماما"، وعلق على الفيديو بالقول: "نزلت من السما حرفيا الليلة".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين وجمهور الشامي، الذين عبروا عن حبهم الكبير له، وراحوا يشاركون الفيديوهات الخاصة بـ الشامي من الحفل الذي حضره عدد كبير من محبيه.