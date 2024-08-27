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نادين الراسي تجهش بالبكاء في الذكرى الثانية لرحيل جورج الراسي
نادين الراسي تجهش بالبكاء في الذكرى الثانية لرحيل جورج الراسي
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نادين الراسي تجهش بالبكاء في الذكرى الثانية لرحيل جورج الراسي

فن

2024-08-27 | 04:28
نادين الراسي تجهش بالبكاء في الذكرى الثانية لرحيل جورج الراسي
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Aljadeed
نادين الراسي تجهش بالبكاء في الذكرى الثانية لرحيل جورج الراسي

تحل اليوم الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان اللبناني الشاب جورج الراسي، بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الحدودية بين لبنان وسوريا، خلال عودته من سوريا بعد إحيائه حفلا غنائيا هناك، حيث اصطدمت سيارته بالفاصل الاسمنتي الموجود في وسط الطريق، ما أدى الى وفاته على الفور.

وقد أحيت شقيقة جورج، الممثلة اللبنانية نادين الراسي، ذكرى وفاة شقيقها بالدموع حيث استذكرته بكلمات نابعة من القلب، عبرت من خلالها عن شوقها الكبير لشقيقها وفقدانها له، لافتة الى ان الحياة بدونه لا تعني لها شيئا، وانه ترك اثرا وفراغا كبيرا بعد رحيله.
وفي التفاصيل، نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقاطع فيديو مختلفة استذكرت من خلالها شقيقها الراحل جورج الراسي، حيث ظهرت في احد الفيديوهات وهي تكتب رسالة لشقيقها على انغام اغنية الفنان اللبناني آدم "يا أيام"، وبدت متأثرة بشكل كبير.
وفي فيديو آخر، عبرت نادين عن حزنها الشديد لرحيل جورج الراسي، اذ قالت: "كلنا منعرف انو الموت حق، بس ما يكون غصيبة"، مشيرة بالمقابل الى جمال شقيقها الراحل لتجهش بالبكاء.

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