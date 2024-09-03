فيديو طريف لـ كريستيانو ابن سيرين عبد النور خلال ممارسته رياضة التنس

وظهر كريستيانو في الملعب وهو يقوم برياضته المفضلة، اذ عبر عن فخره بأنه اصبح لاعبا ماهرا، كما قام في نهاية الفيديو بإرسال قبلة الى والدته، الامر الذي علقت عليه سيرين فكتبت على الفيديو: "اول يوم تمرين مع المدرب بيار.. بليز ركزولي على فخر كريستيانو بنفسه من خلال حركة الجسم والوقفة، اما البوسة بالاخر بتدوب القلب".