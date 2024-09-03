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فيديو طريف لـ كريستيانو ابن سيرين عبد النور خلال ممارسته رياضة التنس
فيديو طريف لـ كريستيانو ابن سيرين عبد النور خلال ممارسته رياضة التنس
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فيديو طريف لـ كريستيانو ابن سيرين عبد النور خلال ممارسته رياضة التنس

فن

2024-09-03 | 07:51
فيديو طريف لـ كريستيانو ابن سيرين عبد النور خلال ممارسته رياضة التنس
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Aljadeed
فيديو طريف لـ كريستيانو ابن سيرين عبد النور خلال ممارسته رياضة التنس

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، مع جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو توثق فيه ممارسة ابنها كريستيانو رياضة التنس.

وظهر كريستيانو في الملعب وهو يقوم برياضته المفضلة، اذ عبر عن فخره بأنه اصبح لاعبا ماهرا، كما قام في نهاية الفيديو بإرسال قبلة الى والدته، الامر الذي علقت عليه سيرين فكتبت على الفيديو: "اول يوم تمرين مع المدرب بيار.. بليز ركزولي على فخر كريستيانو بنفسه من خلال حركة الجسم والوقفة، اما البوسة بالاخر بتدوب القلب".

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