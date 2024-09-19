فارس كرم يتعرض لهجوم حاد: يا عيب الشوم!

وفي التفاصيل، شارك فارس كرم مع جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو جمعه بأصدقائه خلال استمتاعهم بلعب كرة قدم الطاولة، بينما كان لبنان يعيش أسوأ لحظاته، اذ ارفق فارس كرم الفيديو بتعليق قال فيه: "دايما غالبيني.. لأني بحبهم من قلبي".الفيديو كان كفيلا بهجوم عدد كبير من متابعي فارس كرم عليه، إذ اعتبروا أن توقيت نشره غير مناسب، فهو لم يبدِ أي تعاطف او تضامن مع أبناء بلده في ظل الاعتداءات الحاصلة، إذ كتب احد المتابعين: "يا لطيف دم الناس عندكم شو رخيص"، وأضاف آخر: "حضرتك عايش معنا بذات الكوكب يا فنان يا محترم؟".