زواج هافال حمدي ولوتس مسعود وجمالهما حديث الجمهور

وفي التفاصيل، كتب هافال حمدي على الصورة: "أنت كل يومي وكل أيامي القادمة"، لتعلق لوتس على صورتهما بالقول: "معاً نحوَ حياةٍ جديدة، لحظاتٍ، ضحكاتٍ انتصاراتٍ تحدياتٍ وتحولاتٍ جديدة معاً.. أنا وأنت.. معاً".هذا وقد فوجئ الجمهور بصور الزفاف، بعد خطوبة استمرت حوالي عامين، حيث احتفل الثنائي بخطوبتهما في ديسمبر/كانون الأول 2022.