زواج هافال حمدي ولوتس مسعود وجمالهما حديث الجمهور

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A post shared by Lotus massoud لوتس مسعود (@lotusmassoud1)
A post shared by Lotus massoud لوتس مسعود (@lotusmassoud1)
تصدر اسم الفنان السوري سامر المصري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صور مع أولاده على حسابه الرسمي عبر انستغرام في أحدث ظهور خلال تواجدهم في الأماكن المطلة على البحر في إسطنبول.
فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور بتصرف لافت بعد أيام من انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.
خرجت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن صمتها بعد الهجوم عليها من قبل الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية لتجاهلها العدوان الاسرائيلي على لبنان واستكال حياتها بشكل طبيعي والترويج لبرنامج المواهب التي هي فيه ضمن لجنة التحكيم.