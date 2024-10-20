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زواج هافال حمدي ولوتس مسعود وجمالهما حديث الجمهور
زواج هافال حمدي ولوتس مسعود وجمالهما حديث الجمهور
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زواج هافال حمدي ولوتس مسعود وجمالهما حديث الجمهور

فن

2024-10-20 | 06:12
زواج هافال حمدي ولوتس مسعود وجمالهما حديث الجمهور
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Aljadeed
زواج هافال حمدي ولوتس مسعود وجمالهما حديث الجمهور

أعلن الفنان السوري الشاب هافال حمدي والكاتبة السورية لوتس مسعود زواجهما، مساء امس السبت، من خلال صورة نشرها كل منهما على "إنستغرام".

وفي التفاصيل، كتب هافال حمدي على الصورة: "أنت كل يومي وكل أيامي القادمة"، لتعلق لوتس على صورتهما بالقول: "معاً نحوَ حياةٍ جديدة، لحظاتٍ، ضحكاتٍ انتصاراتٍ تحدياتٍ وتحولاتٍ جديدة معاً.. أنا وأنت.. معاً".
هذا وقد فوجئ الجمهور بصور الزفاف، بعد خطوبة استمرت حوالي عامين، حيث احتفل الثنائي بخطوبتهما في ديسمبر/كانون الأول 2022.

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