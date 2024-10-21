متابعة تهاجم نادين ويلسون نجيم بسبب مواقفها السياسية وهي ترد

تصدر اسم ملكة جمال لبنان ال سابقة والممثلة اللبنانية نادين ويلسون نجيم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضيةبعد ردها القاسي على متابعة.

وفي التفاصيل، أوردت الصفحة: "من ايماتا ملكات جمال بتفهم بالسياسة ؟ انتي عرفي جاوبي على لجنة التحكيم ورجعي تفهمني وتفلسفي بالسياسة"، لترد نادين ويلسون نجيم: "من ايمتى صار بيتحدد مين مسمحلوا يحكي بالسياسة؟ كنت بتفضل ضل احكي بس عن السلام العالمي؟".

وتابعت نادين ويلسون نجيم وقالت:" الحقيقة انه حب الوطن مش محتاج تاج أو كرسي لجنة تحكيم، واللي مفكر انه السياسة بس للسياسيين بكون مش فاهم شو يعني مواطنة. عم بشتغل على الأرض ومع الناس، مش لأثبت شي لألك، بس لأنه كل واحد بهالبلد عنده مسؤولية يعمل شي للمستقبل، مش بس “يتفلسف” عالتويتر".