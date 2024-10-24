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اصالة توجه رسالة لجمهورها في سلطنة عمان: سنين وأنا بحلم باللقاء
اصالة توجه رسالة لجمهورها في سلطنة عمان: سنين وأنا بحلم باللقاء
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اصالة توجه رسالة لجمهورها في سلطنة عمان: سنين وأنا بحلم باللقاء

فن

2024-10-24 | 06:39
اصالة توجه رسالة لجمهورها في سلطنة عمان: سنين وأنا بحلم باللقاء
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Aljadeed
اصالة توجه رسالة لجمهورها في سلطنة عمان: سنين وأنا بحلم باللقاء

تستعد الفنانة السورية اصالة نصري لاحياء حفل ضخم على مسرح مدينة العرفان في مسقط عاصمة سلطنة عمان، في 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتستمر أصالة في بروفات الحفل، حيث نشرت الشركة المنظّمة للحفل مقطعاً مصوّراً ظهرت فيه الفنانة السورية وهي تعبّر عن اشتياقها للغناء في مسقط عاصمة عُمان، قائلةً: "سنين طويلة وأنا بحلم باللقاء... مشتاقة كتير فوق ما تتصوّروا وأخيراً راح نتلاقى يوم 29 أكتوبر".

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