اصالة توجه رسالة لجمهورها في سلطنة عمان: سنين وأنا بحلم باللقاء

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A post shared by Moments Events (@moments.events)
A post shared by Moments Events (@moments.events)
عبرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن غضبها من الاجرام الذي يقوم به العدو الإسرائيلي تجاه لبنان وشعبه، اذ يقتل الاف الأبرياء ويدمر المنازل ويلحق الاضرار بالأماكن السكنية والطرقات.
للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، من الجنوب الى البقاع، خرجت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن صمتها وعلقت بطريقتها على كل ما يحصل من إجرام من قبل العدو الإسرائيلي، وتحديدا تأثير ذلك على الأطفال.
صدم طبيب الفنان أحمد سعد، استشاري جراحة الوجه والفكّين نور الدين مصطفى، جمهور الفنان المصري بعد خضوعه لجراحة "الزيغوما"، وهي عملية معقّدة تُزرع خلالها عظام في الوجنتين بسبب تآكل عظام الفكّين، حيث أكد الطبيب أن سعد مضطر للانتظار أكثر من ثلاثة أشهر حتى يستطيع العودة الى حياته الطبيعية ويستأنف نشاطه الفني.