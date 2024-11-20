ابنة رضوى الشربيني تثير الجدل بما قالته عن والدها والجمهور: قليلة أدب!

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
شارك الممثل السوري معتصم النهار، مع جمهوره ومتابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو ظهر فيها برفقة ابنته ساندرا، خلال استمتاعهما بلعب رياضة الغولف.
كشفت نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال كيم كارداشيان، عن أحدث إضافة إلى عالمها التقني الفاخر، وهو روبوت تسلا الشبيه بالإنسان.
شهدت زيارة الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في العاصمة الأردنية عمّان، موقفا طريفا مع أحد الشباب الذي طلب منها التوسط له للحصول على رخصة قيادة.