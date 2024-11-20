ابنة رضوى الشربيني تثير الجدل بما قالته عن والدها والجمهور: قليلة أدب!

ووثق الفيديو، رد فعل تمارة على سؤال أحد المتابعين، حول إمكانية عودة والدها ووالدتها مجددا لبعضهما البعض بعد الطلاق، لتجيب تمارة بضحكة عالية: "لا.. الفكرة دي شيلوها من دماغكو خالص.. احنا كويسين كده".وأثار رد فعل تمارة استياء الجمهور الذي اعتبره "قلة أدب"، حيث قالت احدى المتابعات: "دي قلّة أدب وقيمة، عيب كده".