شيرين عبد الوهاب تنعى محمد رحيم بكلمات مؤثرة

وكتبت شيرين عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، موجهة كلماتها إلى رحيم: "رحيل الملحن محمد رحيم صدمة كبيرة لنا جميعًا، فقدنا ملحنًا موهوبًا ترك بصمة واضحة في عالم الموسيقى. رحمك الله يا محمد رحيم، ونسأل الله أن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان. وأضافت: أدعو له بالرحمة والمغفرة".وقد أثار هذا الخبر صدمة كبيرة في الوسط الفني المصري، حيث عبّر العديد من الفنانين عن حزنهم العميق لفقدان رحيم، الذي كان له دور بارز في صناعة الألحان المميزة التي نالت إعجاب الجمهور.