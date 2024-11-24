شيرين عبد الوهاب تنعى محمد رحيم بكلمات مؤثرة

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A post shared by SherinAbdelWahabEG (@sherinabdelwahabeg)
A post shared by SherinAbdelWahabEG (@sherinabdelwahabeg)
تسبب غياب الفنانة مي عز الدين عن تشييع جثمان والدتها، في الكثير من الجدل والقلق عليها، خاصة أنها كانت تربطها علاقة قوية بوالدتها الراحلة.
في تطور جديد لقضية صفع الفنان المصري عمرو دياب، لشاب في إحدى حفلات الزفاف في مصر، استمعت محكمة جنح التجمع الخامس بمصر، السبت، في أولى جلسات محاكمة الفنان المصري المتهم بالتعدي على سعد أسامة.
مازال الوسط الفني يعيش في حالة من الصدمة بعد الوفاة المفاجئة للملحن المصري الشهير محمد رحيم، يوم أمس السبت، مع استمرار منشورات النعي والعزاء من أصدقاء ومحبي الراحل، الذي قدم أعمالاً لا تُنسى تعاون فيها مع كبار نجوم الغناء العربي.