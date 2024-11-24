ونقلت وسائل إعلام مصرية، مجريات المحاكمة التي أكد فيها محامي الدفاع عن سعد خلال مرافعته أن عمرو دياب لا تقبل له شهادة أمام المحكمة وفقا للشرع بعد صفع الشاب سعد أسامة، فيما تحفظ محامي عمرو دياب، واعترضت المحكمة على أسلوب الدفاع. وطالب بالتعويض المدني بمبلغ 5 ملايين جنيه.وأضاف ان النجم المصري صفع موكله سعد، وتم ضربه على أكرم مكان بجسم الإنسان، وأنه ثبت من التقارير الطبية أنه بعد هذه الواقعة عانى من حالة اكتئاب أوجبت علاجه، حيث عانى من حالة من اكتئاب مزمن وتناول الأدوية، وانعزل عن المجتمع وترك عمله.ولفت إلى أن الواقعة كانت على الملأ وهذا الفعل يأتي بالعار على المصفوع، وأن صفع الشاب على وجهه دفع الجميع للتنمر عليه.من جانبه، تقدم محامي النجم المصري أشرف عبد العزيز بإثبات تعدي الشاب عليه، وطالب خلال مرافعته، بتعويض مدني لموكله بسبب الأضرار التي تعرض لها جراء تصرف الشاب، أثناء أداء عمله الفني.وأوضح المحامي أن موكله كان يقوم بعمله كعادته، حيث كان يؤدي فقرة غنائية في الحفل، بينما كان الشاب يقوم هو أيضاً بعمله، وردّ على محامي الدفاع عن الشاب قائلاً: "لا يوجد غني وفقير في تلك الحالة، كما ذكر دفاع الشاب".وأضاف أن سعد أسامة ترك عمله وتوجه إلى المسرح لالتقاط الصور مع النجم المصري، موضحاً أنه بعد التقاط عدة صور، كان يسعى للحصول على "الترند".وأشار المحامي إلى أن موكله كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه عندما رد على تصرف الشاب، وقال: "هل من الطبيعي أن يقوم شخص بتعطيل الفنان عن عمله؟ الشاب كان يسعى وراء الشهرة".يذكر أن جهات التحقيق استمعت سابقا الى أقوال سعد أسامة الذي تعرض للصفع على يد عمرو دياب خلال حفلة في أحد الفنادق، واكد أنه أثناء التقاط صورة مع الفنان قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.