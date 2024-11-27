حمادة هلال يفجع بوفاة أعز الناس ويوجه رسالة مؤثرة

وفي التفاصيل، كتب حمادة هلال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العظيم. توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب. أسألكم الدعاء".
View this post on Instagram
A post shared by Hamada Helal (@hamadahelaleg)
A post shared by Hamada Helal (@hamadahelaleg)
دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت، وانتهى العدوان الإسرائيلي الغشيم الذي استمرعلى لبنان، قتل البشر ودمر الحجر،.
دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت، وانتهى العدوان الإسرائيلي الغشيم على لبنان.
وجّه الفنان المصري عمرو مصطفى رسالة تحذير شديد اللهجة أكد فيها أنه سيقاضي أي شخص أو صفحة تنشر صورته أو تتحدث عنه بأسلوب غير لائق.