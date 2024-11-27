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حمادة هلال يفجع بوفاة أعز الناس ويوجه رسالة مؤثرة
حمادة هلال يفجع بوفاة أعز الناس ويوجه رسالة مؤثرة
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حمادة هلال يفجع بوفاة أعز الناس ويوجه رسالة مؤثرة

فن

2024-11-27 | 04:16
حمادة هلال يفجع بوفاة أعز الناس ويوجه رسالة مؤثرة
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Aljadeed
حمادة هلال يفجع بوفاة أعز الناس ويوجه رسالة مؤثرة

أعلن الفنان المصري حمادة هلال ​مساء الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" عن وفاة والد زوجته، المهندس سميح توفيق الفيشاوي. وشارك حمادة متابعيه برسالة مؤثرة يعبر فيها عن حزنه العميق، مطالبًا جمهوره بالدعاء له.

وفي التفاصيل، كتب حمادة هلال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العظيم. توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب. أسألكم الدعاء".

 

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