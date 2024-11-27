حمادة هلال يفجع بوفاة أعز الناس ويوجه رسالة مؤثرة

وفي التفاصيل، كتب حمادة هلال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العظيم. توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب. أسألكم الدعاء".