خطوبة زينب فياض ابنة هيفاء وهبي وصور مسربة الى العلن

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تمت مشاركة منشور بواسطة ZAZA | زينب نصر فيّاض 🐆 (@zainabnfayad)
تمت مشاركة منشور بواسطة ZAZA | زينب نصر فيّاض 🐆 (@zainabnfayad)
احتفلت مشهورة السوشال ميديا اللبنانية، يمنى خوري، والمعروفة بلقب "الدكتورة يومي"، بعيد ميلادها هذا العام بطريقة استثنائية وفاخرة.
علقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على الفيديو المنتشر لها اثناء القائها التحية على طليقها جيسيكار ابي نادر في عزاء شقيق المنتج جمال سنان.
يواصل الفنان السوري مكسيم خليل دعمه للمعارضة السورية في ظل دخول الفصائل الى عدة مدن وبلدات في شمال سوريا، وسط انسحاب للجيش السوري، فضلا عن استيلائهم على مقار أمنية و عسكرية .