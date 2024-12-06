خطوبة زينب فياض ابنة هيفاء وهبي وصور مسربة الى العلن

تصدر اسم زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي محركات البحث والتريند بعد ان أعلنت خطوبتها عبر صورةٍ شاركتها عبر حسابها على "إنستغرام".



وفي التفاصيل شاركت زينب فياض، صورةً ليدها بيد شخصٍ آخر، بينما تضع خاتمًا في إصبعها، أثناء تواجدها في الكويت حسبما أشار "إنستغرام" من خلال خاصية الإشارة إلى الموقع.

ومع أن زينب لم تعلق بأي كلمة على المنشور ولم تكشف هوية من معها، مكتفيةً بكتابة حرف A، إلا أنها اعتبرت بمثابةٍ إعلان خطوبتها على الشاب الذي أمسكت بيده.

وقبل تلك الصورة، كانت زينب فياض قد ألمحت في منشورٍ لها عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام" عن وجود أحدٍ في حياتها، حيث شاركت عبارةً جاء فيها: ابتسامته هو كل ما أحتاجه، مضيفةً إليها حرف A، الذي يشير للحرف الأول من اسم خطيبها على ما يبدو.

وفاجأت زينب فياض الجمهور بخطوة مفاجئة حيث قامت بحذف جميع صورها عن حسابها في "إنستغرام".