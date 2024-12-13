ديما بياعة تدافع عن نجوم سوريا الذين التقوا بشار الاسد وتفضح ممارساته

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لفتت الفنانة المصرية شيماء سيف الأنظار خلال حضورها على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024.
التقى الفنان والشاعر والملحن اللبناني سليم عساف، النجمة العالمية كاميلا كابيلو، صاحبة الأغنية الشّهيرة "هافانا"، في المملكة العربية السعودية.
تصدر اسم الفنانة العراقية أصيل هميم الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد دخولها القفص الذهبي مع خطيبها ومواطنها رجل الأعمال العراقي بكر الدليمي، على وقع أنغام أغنيتها "أنت السعادة" التي طرحتها عام 2020.