ديما بياعة تدافع عن نجوم سوريا الذين التقوا بشار الاسد وتفضح ممارساته

وفي التفاصيل، وفي بث مباشر عبر "تيك توك"، ردت ديما على سؤال احد المتابعين حول ما اذا كانت قد ذهبت مع زملائها النجوم للقاء بشار الأسد في وقت سابق، قائلة: "لا انا ما كنت معن، بس بدك تعذر الفنانين اللي قابلوه، لان ما كان عندن خيار وما بيقدروا يرفضوا الدعوة"، مضيفة: "انا لازم احكي اللي الي واللي عليي وما عم دافع عن حدا".