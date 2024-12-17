مكسيم خليل يوجه رسالة الى الاكراد في سوريا بعد سقوط الأسد: سأكون صوتكم

إلى أهلنا الأكراد في سورية

انتم جزء لا يتجزأ من المكوّن السوري..

سورية تكتمل بوجودكم ..

تعالو نعيش في سورية واحدة ..

تعالو ننسى حقبة من الفرقة لم يكن السوريون مسؤولون عنها ..

وسأكون كما دائماً ..صوتكم و المدافع الأول عن حقوقكم

وحقوق كل الشعب السوري العظيم .#معا_لسورية_واحدة

كل… — maxim khalil (@MaximKhalil) December 16, 2024

وفي التفاصيل، كتب مكسيم خليل: "إلى أهلنا الأكراد في سورية، انتم جزء لا يتجزأ من المكوّن السوري، سورية تكتمل بوجودكم ، تعالوا نعيش في سورية واحدة ، تعالوا ننسى حقبة من الفرقة لم يكن السوريون مسؤولون عنها ، وسأكون كما دائماً صوتكم والمدافع الأول عن حقوقكم، وحقوق كل الشعب السوري العظيم".وختم تغريدته بالقول: "معا لسورية واحدة.. كل الحب لكل أكراد سورية".