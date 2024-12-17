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نادين نسيب نجيم تحسم حقيقة عودتها الى خطيبها: انا سربت الاخبار
نادين نسيب نجيم تحسم حقيقة عودتها الى خطيبها: انا سربت الاخبار
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نادين نسيب نجيم تحسم حقيقة عودتها الى خطيبها: انا سربت الاخبار

فن

2024-12-17 | 09:01
نادين نسيب نجيم تحسم حقيقة عودتها الى خطيبها: انا سربت الاخبار
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Aljadeed
نادين نسيب نجيم تحسم حقيقة عودتها الى خطيبها: انا سربت الاخبار

ردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول عودتها الى خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان، الذي انفصلت عنه قبل أشهر قليلة، نافية عودتهما جملة وتفصيلاً، كما فجرت مفاجأة عن تسريب هذه الأخبار.

وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو لـ نادين نسيب نجيم وهي تتحدث عن سبب استعادة جمالها خلال الفترة الأخيرة، بينما اختلط الأمر على محبيها، إذ اعتقد الكثيرون منهم أن السبب هو عودتها للحب ولخطيبها مرة ثانية بعد انفصالهما، الا انها أوضحت ان هذا الأمر ليس صحيحاً.
وفي التفاصيل، قالت نادين إن سبب استعادة طاقتها وسعادتها وجمالها، هو أنها استعادت نفسها مرة أخرى، وأصبحت عازبة ولكن سعيدة، كما أنها أصبحت أكثر تركيزاً على شؤونها ونفسها، مما منحها لمسة جمالية يراها كل من يحبها.
وحول تسريب أخبار مغلوطة حول رجوعها لخطيبها ناريغ ناربيكيان مرة أخرى، قالت نادين: "ناس كتار عم يسألوني فاكرين إننا رجعنا، لا ما رجعنا، اسألوني إلي أو اسألوا الناس المقربة مني، المقربين مش اللي بيغاروا مني أو بيحملوا مشاعر كراهية تجاهي، ولعلمكم أنا سربت أخبار عودتنا مرة تانية، لأعرف مين عم بيسرب أخباري، وهلق عرفت مين عم بيقول".

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