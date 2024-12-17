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بعد حصوله على تصريح بالغناء.. مطرب شهير يهاجم &quot;توو ليت&quot;
بعد حصوله على تصريح بالغناء.. مطرب شهير يهاجم "توو ليت"
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بعد حصوله على تصريح بالغناء.. مطرب شهير يهاجم "توو ليت"

فن

2024-12-17 | 09:08
بعد حصوله على تصريح بالغناء.. مطرب شهير يهاجم "توو ليت"
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Aljadeed
بعد حصوله على تصريح بالغناء.. مطرب شهير يهاجم "توو ليت"

هاجم المغني طارق عبدالحليم، الفنان الصاعد المقنع "توو ليت" الذي حصل أخيراً على تصريح من نقابة المهن الموسيقية بمزاولة المهنة رغم ظهوره في كل حفلاته مرتدياً قناعاً، ورفضه الكشف عن هويته.

وفي التفاصيل، أكد عبد الحليم في تصريحات له أنه لو كان مكان نقيب الموسيقيين لرفض منح "توو ليت" تصريحاً بالغناء، حيث قال: "لو كنت نقيب الموسيقيين مش هدّي تصريح لـ توو ليت... أنا راجل محامي وقانونيا غلط أدّي تصريح لشخص مقنّع على كده كل الناس تلبس ماسك واللي يسرق يسرق واللي يقتل يقتل، ما واخد تصريح أنتوا بتشجعوا على إيه".

هذا وكانت "نقابة الموسيقيين" قد أعلنت عن منحها "توو ليت" تصريحاً بالغناء بعد أن اشترطت عليه أن يكشف عن هويته أمام لجنة الاستماع في النقابة، وأكد محمد عبدالله المتحدث الرسمي باسم النقابة في تصريحات أن "توو ليت" امتثل لقرار النقابة وكشف عن هويته، وهو ما شجّع اللجنة على إعطائه التصريح.

 

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