صراع بين الحب والانتقام.. مسلسل "الفخ" ينطلق الليلة على "الجديد"

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
أعلن الفنان السوري عبد المنعم عمايري، اعتذاره عن عدم حضوره حفل توزيع جوائز الترفيه 2025 "جوي أووردز"، المقرر انعقاده يوم السبت 18 يناير الحالي، في ANB أرينا في العاصمة السعودية الرياض.
توج المتسابق السوري عبد الرحيم الحلبي بلقب "إكس فاكتور" في موسمه الثاني، مساء الأحد، ليختتم الموسم الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، شاهده جمهور الوطن العربي بحب وتفاعل.
أحيت الفنانة السورية اصالة نصري، حفلا غنائيا مميزا على مسرح كوكا كولا ارينا في دبي، حيث التقت جمهورها وقدمت أجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.