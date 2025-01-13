صراع بين الحب والانتقام.. مسلسل "الفخ" ينطلق الليلة على "الجديد"

تستعد قناة الجديد، لعرض مسلسل تركي جديد، مليء بالأحداث المشوّقة والخاطفة للأنفاس، تحت عنوان "الفخ".



العمل هو عبار عن قصة رومانسية تجمع "اوموت" و"جيران" وسط صراع بين الحب والانتقام.

تدور أحداث العمل حول حياة الأشقاء الذين سلبت طفولتهم منهم، ويحاولون الانتقام من شخص غني كان السبب في تغيير حياتهم، وتقف ابنة العدو الذكية والقوية أمام من خططوا لهذا الانتقام لعدة سنوات، فمن سيقع في الفخ هو لغز مجهول في أحداث المسلسل التركي.

مسلسل "الفخ" تتابعونه على الجديد، من الاثنين الى الجمعة، بعد نشرة الاخبار المسائية.