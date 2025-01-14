نادين الراسي في تصرف غير متوقع مع طبيبة التجميل الخاصة بها

وفي التفاصيل، نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو أثار الجدل، من داخل عيادة التجميل.
وبينما كانت طبيبة التجميل تستعدّ لحقن نادين بإبرة، قامت الأخيرة بوضع طبيبتها على السرير في العيادة، وحاولت حقنها، ليقوم أحد الأشخاص بالتدخّل، وإبعاد الراسي عن الطبيبة، بعدما قام بحملها.
وعلّقت طبيبة نادين على الفيديو بالقول: "قلبت الادوار".
View this post on Instagram
A post shared by Lara Fayad (@larafayadofficial)
A post shared by Lara Fayad (@larafayadofficial)
نفت الفنانة المصرية رحمة محسن ما تردد مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتباطها بالفنان المصري أحمد العوضي، مؤكدةً أنها مجرد شائعات.
تصدّر النجمة العراقية رحمة رياض محركات البحث والترند على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الماضية الأخيرة، وذلك بعد فوز فريقها بلقب “أكس فاكتور”، حيث فاز المشترك السوري عبد الرحيم الحلبي باللقب.
تنطلق الليلة الساعة الـ9 مساءً على شاشة الجديد اولى حلقات برنامج "والله لنكيف" الذي تقدمه أمل طالب برفقة الشيف انطوان.