نادين الراسي في تصرف غير متوقع مع طبيبة التجميل الخاصة بها

وفي التفاصيل، نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو أثار الجدل، من داخل عيادة التجميل.

وبينما كانت طبيبة التجميل تستعدّ لحقن نادين بإبرة، قامت الأخيرة بوضع طبيبتها على السرير في العيادة، وحاولت حقنها، ليقوم أحد الأشخاص بالتدخّل، وإبعاد الراسي عن الطبيبة، بعدما قام بحملها.

وعلّقت طبيبة نادين على الفيديو بالقول: "قلبت الادوار".