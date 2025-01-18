بعد حادثة عبد المنعم عمايري..كيف علّقت أمل عرفة؟

وانتشر فيديو لأمل التي تتواجد في الرياض للمشاركة في حفل "جوي اواردز"، قالت فيه ردا على سؤال عن الأمر : "ما بدي قول شي… يقول هو و حمدالله على سلامته".

وكانت مريم عمايري ، ابنة الفنان عبد المنعم عمايري نشرت صورة لوالدها وهو على سرير المستشفى، باديا عليه التعب والانهكاك من حادث الاعتداء الذي تعرّض له مؤخرا في العاصمة السورية دمشق.



وظهر عمايري في الصورة على سرير والمصل معلق بيده في مكان يبدو أنه مستشفى.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مفادها بأن الاعتداء على عمايري جاء بسبب "التلفظ بسب الذات الإلهية".