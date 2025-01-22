زياد نجيم في حوار تخطى حدود الجرأة عن الدين والفن والسياسة

يحل الاعلامي اللبناني الدكتور زياد نجيم ضيفاً على الحلقة الثانية من برنامج "الفصول الأربعة".



انطلقت الحلقة مع تقرير يختصر مسيرة زياد نجيم الناجحة، لنمر بعدها على اربعة فصول في حياته.

الربيع، حيث وقفنا على أبرز انجازاته ونجاحاته الإعلامية التي لا تعد ولا تحصى، منذ بداية مسيرته مع المخرج اللبناني الراحل سيمون اسمر، مؤكداً انه ما زال في ربيع عطائه حتى اليوم.

الصيف، حيث كانت محطة للوقوف على القضايا الشائكة ومواجهته بالعديد من الأسئلة النارية والقوية، وكعادته لم يتردد زياد نجيم في اطلاق التصريحات الجريئة سواءً عن مفاهيم المجتمع وتقاليده، بالإضافة لعلاقته بالدين والله ونظرته للقضايا الإجتماعية الشائكة كالمـ ـثلية والحياة الأخرى، وطبعاً كانت له ايضاً سلسلة من المواقف السياسية عالية النبرة.

الخريف، حيث تحدثنا عن الانكسارات والصعوبات التي مر بها ان كان على صعيد حياته الشخصية أم حياته المهنية والعائلية.

وختام الحلقة كان مع فصل الشتاء حيث تطرقنا إلى حياته العاطفية والحنين إلى الماضي.