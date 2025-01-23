مازن معضم يحتفل بهذه المناسبة المميزة

وشارك معضم مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابه على انستغرام وثق من خلالها أجواء احتفاله بعيد ميلاده إلى جانب زوجته وبعض المشاهير أبرزهم الممثل كميل متّى والممثلة اللبنانية جويل داغر التي احتفلت بعيد ميلادها أيضاً إلى جانب معضم.
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A post shared by Mazen Moadam مازن معضّم (@mazenmoadam)
A post shared by Mazen Moadam مازن معضّم (@mazenmoadam)
فاجأت رنا الحريري، زوجة الممثل السوري باسم ياخور، متابعيها على حسابها عبر انستغرام، برسالة مطولة نشرتها، شكرت من خلالها كل من تواصل معها واطمأن عليها ووجه لها الرسائل، كما كشفت ما حصل في عهد نظام بشار الأسد، طالبة من الشعب السوري ان يكون يدا واحدة ليبنوا البلد سويا بعد سنوات من الانقسام.
بملامح طفولية , لفتت الممثلة المصرية الشهيرة نيللي كريم أنظار روّاد مواقع التواصل بعد نشرها صورة أظهرت مقارنة بين ملامحها الحالية وملامحها خلال طفولتها.
أكّدت تقارير إعلامية أميركية، وسط مزاعم بأن ميغان ماركل عملت على تسويق كتاب محتمل بعد الطلاق، أنها والأمير هاري لا يستطيعان الانفصال، لأن "قيمتهما تكمن في كونهما زوجين".