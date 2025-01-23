مازن معضم يحتفل بهذه المناسبة المميزة

فاجأت رنا الحريري، زوجة الممثل السوري باسم ياخور، متابعيها على حسابها عبر انستغرام، برسالة مطولة نشرتها، شكرت من خلالها كل من تواصل معها واطمأن عليها ووجه لها الرسائل، كما كشفت ما حصل في عهد نظام بشار الأسد، طالبة من الشعب السوري ان يكون يدا واحدة ليبنوا البلد سويا بعد سنوات من الانقسام.

