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مازن معضم يحتفل بهذه المناسبة المميزة
مازن معضم يحتفل بهذه المناسبة المميزة
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مازن معضم يحتفل بهذه المناسبة المميزة

فن

2025-01-23 | 03:39
مازن معضم يحتفل بهذه المناسبة المميزة
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Aljadeed
مازن معضم يحتفل بهذه المناسبة المميزة

احتفل الممثل اللبناني مازن معضم بعيد ميلاده مع مجموعة من الأصدقاء في أجواء مميزة.

وشارك معضم مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابه على انستغرام وثق من خلالها أجواء احتفاله بعيد ميلاده إلى جانب زوجته وبعض المشاهير أبرزهم الممثل كميل متّى والممثلة اللبنانية جويل داغر التي احتفلت بعيد ميلادها أيضاً إلى جانب معضم.

 

 

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