وفاة الموسيقار ناصر الصالح.. أحلام وأصالة تعلقان بتأثر

وأعلن ابنه خالد خبر وفاته عبر حسابه على منصة "إكس"، فقال: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي ناصر صالح خالد المحسن ( ناصر الصالح ) وسوف تحدد الصلاة عليه والدفن في وقت لاحق، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه، إنا لله وإنا إليه راجعون".بدورها، نعت الفنانة أحلام، الموسيقار الراحل، عبر حسابها على "إكس"، قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى ملحننا القدير الموسيقار ناصر الصالح، عسى الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ‏عزائي لجميع الأسرة الكريمة، عسى الله يصبرهم ويربط على قلوبهم".اما الفنانة السورية اصالة نصري، فكتبت: "أصعب شعور بالدّنيي الفقد واليوم فقدنا فنّان عاشق للفن وصانع لأجمل الأغنيات اللي شكلت ذكرياتنا إنسان طيّب وحنون وغالي الله يرحم الفنان الكبير ناصر الصالح ويجعل مثواه الجنّه وعزائي لأهله وأحبّته ياربّ ألهمهم الصبر والتسليم لأمرك".