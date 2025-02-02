مكسيم خليل وسوسن أرشيد يهاجمان الإدارة الجديدة في سوريا؟

وفي التفاصيل، فقد شاركت سوسن مقطع فيديو من احدى المدارس ظهر فيه التلاميذ وهم يقفون احتراما عند رؤية صورة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع.وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: "لا لتدجين الأطفال، الأطفال اجو على الدنيا حلويين ومليانين طاقة و حب.. هنن الأمل بالتجديد والخروج من منطق الطلائع والحزب والعلب الجاهزة يلي قضينا سنين ونحنا عم نتعالج منها ".وتابعت: " لا لسياسة تقديس الأشخاص، هذه السياسة تصنع الجهل والتخلف وتعطل مسيرة الحياة الطبيعية ".وبدوه أعاد مكسيم ما قالته سوسن و أضاف عليه: "المواطن و الإعلامي والمؤثرة والحكومة.. كلنا مسؤولين عن عدم الترويج ليهك ظاهرة بتساهم بشكل مباشر باحباط بناء وطن حقيقي".