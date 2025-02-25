جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد عابد فهد في منزله

وشارك حساب جورج وسوف فيديو يوثق لحظات الاحتفال، تضمن كلمات تهنئة منه لصديقه فهد، فكتب: "سنة حلوة للأخ الغالي عابد فهد."
وقال الفنان السوري لفهد: "ينعاد عليك يا رب"، ليرد عليه الأخير قائلا: "بيشرفني احتفل بعيدي بهيدا البيت يلي كلو حب وحنية، وانا باخد منك القوة والمحبة والنجاح".
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A post shared by Georges Wassouf (@officialwassouf)
A post shared by Georges Wassouf (@officialwassouf)
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