جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد عابد فهد في منزله

النائب ابراهيم كنعان: اذا اردنا منح الثقة للحكومة فهي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ في ظل الفرصة الاستثنائية التي لا يجب إضاعتها

النائب ابراهيم كنعان: اذا اردنا منح الثقة للحكومة فهي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ في ظل الفرصة الاستثنائية التي لا يجب إضاعتها