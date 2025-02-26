اسيا هشام تسخر من ضجة دعوة سلاف فواخرجي لـ الحوار الوطني السوري

الجديد في الموضوع، هو تعليق الإعلامية السورية اسيا هشام، التي نشرت سلسلة تغريدات على حسابها عبر منصة "اكس"، انتقدت من خلالها بيان المؤتمر بشكل عام ودعوة سلاف فواخرجي بشكل خاص.وفي التفاصيل، كتبت آسيا هشام سلسلة تغريدات قالت فيها: "الله يساعد هالبلد عالشبيحة الجدد، الله يكون بالعون"، وأضافت: "بيان هزيل وأداء هزلي"، وتابعت: "البلد مستباحة.. ولساتن عم ينكروا عزموا سلاف.. ولا ماعزموا سلاف".هذا وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بدعوة الممثلة السورية سلاف فواخرجي لحضور الجلسة الحوارية لمؤتمر الحوار الوطني، حيث لاقت هذه الدعوة هجوماً حاداً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كون من المعروف أنّ سلاف كانت مؤيدة لنظام الاسد ولم تقدم أي اعتذار للناس حتى بعد سقوطه.وكان اللافت هو تقديم فواخرجي اعتذاراً للجنة المنظمة للجلسة عن عدم تمكنها من الحضور.