الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اسيا هشام تسخر من ضجة دعوة سلاف فواخرجي لـ الحوار الوطني السوري
اسيا هشام تسخر من ضجة دعوة سلاف فواخرجي لـ الحوار الوطني السوري
A-
A+

اسيا هشام تسخر من ضجة دعوة سلاف فواخرجي لـ الحوار الوطني السوري

فن

2025-02-26 | 06:09
اسيا هشام تسخر من ضجة دعوة سلاف فواخرجي لـ الحوار الوطني السوري
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اسيا هشام تسخر من ضجة دعوة سلاف فواخرجي لـ الحوار الوطني السوري

لا يزال اسم الممثلة السورية سلاف فواخرجي يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد جدل دعوتها لحضور الجلسة الحوارية لمؤتمر الحوار الوطني، التي انطلقت امس في مدينة حمص السورية.

الجديد في الموضوع، هو تعليق الإعلامية السورية اسيا هشام، التي نشرت سلسلة تغريدات على حسابها عبر منصة "اكس"، انتقدت من خلالها بيان المؤتمر بشكل عام ودعوة سلاف فواخرجي بشكل خاص.
وفي التفاصيل، كتبت آسيا هشام سلسلة تغريدات قالت فيها: "الله يساعد هالبلد عالشبيحة الجدد، الله يكون بالعون"، وأضافت: "بيان هزيل وأداء هزلي"، وتابعت: "البلد مستباحة.. ولساتن عم ينكروا عزموا سلاف.. ولا ماعزموا سلاف".
هذا وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بدعوة الممثلة السورية سلاف فواخرجي لحضور الجلسة الحوارية لمؤتمر الحوار الوطني، حيث لاقت هذه الدعوة هجوماً حاداً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كون من المعروف أنّ سلاف كانت مؤيدة لنظام الاسد ولم تقدم أي اعتذار للناس حتى بعد سقوطه. 
وكان اللافت هو تقديم فواخرجي اعتذاراً للجنة المنظمة للجلسة عن عدم تمكنها من الحضور.
 

اقرأ ايضا في فن

سامي كليب في اقوى تعليق على شائعة زواجه من سوزان نجم الدين ويعلنها: اعيش قصة حب
15:46

سامي كليب في اقوى تعليق على شائعة زواجه من سوزان نجم الدين ويعلنها: اعيش قصة حب

حلّ الاعلامي والدكتور سامي كليب ضيفاً على الحلقة الختامية من برنامج الفصول الاربعة بموسمه الاول مع الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد.

15:46

سامي كليب في اقوى تعليق على شائعة زواجه من سوزان نجم الدين ويعلنها: اعيش قصة حب

حلّ الاعلامي والدكتور سامي كليب ضيفاً على الحلقة الختامية من برنامج الفصول الاربعة بموسمه الاول مع الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد.

سامي كليب يفتح قلبه ويعلن سبب انفصاله عن لونا الشبل! أسرار لقائه بـ بشار الاسد وماذا عن أحمد الشرع ؟
14:53

سامي كليب يفتح قلبه ويعلن سبب انفصاله عن لونا الشبل! أسرار لقائه بـ بشار الاسد وماذا عن أحمد الشرع ؟

حلّ الاعلامي والدكتور سامي كليب ضيفاً على الحلقة الختامية من برنامج الفصول الاربعة بموسمه الاول مع الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد.

14:53

سامي كليب يفتح قلبه ويعلن سبب انفصاله عن لونا الشبل! أسرار لقائه بـ بشار الاسد وماذا عن أحمد الشرع ؟

حلّ الاعلامي والدكتور سامي كليب ضيفاً على الحلقة الختامية من برنامج الفصول الاربعة بموسمه الاول مع الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد.

الإعلامي سامي كليب ضيف الحلقة الختامية من "الفصول الأربعة" الليلة
Play
10:22

الإعلامي سامي كليب ضيف الحلقة الختامية من "الفصول الأربعة" الليلة

يحل الإعلامي اللبناني سامي كليب، ضيفا مع الإعلامي علي ياسين في الحلقة الختامية من الموسم الأول من برنامج "الفصول الأربعة" على قناة الجديد.

10:22

الإعلامي سامي كليب ضيف الحلقة الختامية من "الفصول الأربعة" الليلة

يحل الإعلامي اللبناني سامي كليب، ضيفا مع الإعلامي علي ياسين في الحلقة الختامية من الموسم الأول من برنامج "الفصول الأربعة" على قناة الجديد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025