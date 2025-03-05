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اول تعليق لـ داوود حسين بعد الحديث عن تعرضه لجلطة قلبية ودخوله المستشفى
اول تعليق لـ داوود حسين بعد الحديث عن تعرضه لجلطة قلبية ودخوله المستشفى
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اول تعليق لـ داوود حسين بعد الحديث عن تعرضه لجلطة قلبية ودخوله المستشفى

فن

2025-03-05 | 07:06
اول تعليق لـ داوود حسين بعد الحديث عن تعرضه لجلطة قلبية ودخوله المستشفى
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Aljadeed
اول تعليق لـ داوود حسين بعد الحديث عن تعرضه لجلطة قلبية ودخوله المستشفى

خرج الفنان داوود حسين إلى جمهوره في رسالة عبر السوشيال ميديا، مطمئناً الجميع على صحته وذلك بعد انتشار أخبار عن تعرضه لجلطة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحدث داوود في فيديو شاركه عبر حسابه الخاص على إنستغرام قائلاً : "مبارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعتكم بمناسبة الشهر الفضيل، خبر تعرضي لجلطة عار عن الصحة".
تابع : "الموضوع هذا قديم، صرله تقريباً عشر أيام، الحمدالله أموري جيدة، وأنا موجود بين أسرتي وربعي وديوانية الربع والإخوان والشباب".
ثم أنهى داوود رسالته مطمئناً محبّيه أن كل ما قيل عن جلطة وعناية مركزة هو تهويل، متمنياً من بعض المواقع في السوشيال ميديا "أن يتقوا رب العالمين ويبعدون عن التهويل".

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