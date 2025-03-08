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ملتقى الفنانين السوريين يدعم احمد الشرع: لا مجال للطائفية في سوريا الجديدة
ملتقى الفنانين السوريين يدعم احمد الشرع: لا مجال للطائفية في سوريا الجديدة
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ملتقى الفنانين السوريين يدعم احمد الشرع: لا مجال للطائفية في سوريا الجديدة

فن

2025-03-08 | 05:32
ملتقى الفنانين السوريين يدعم احمد الشرع: لا مجال للطائفية في سوريا الجديدة
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Aljadeed
ملتقى الفنانين السوريين يدعم احمد الشرع: لا مجال للطائفية في سوريا الجديدة

يشهد الساحل السوري اشتباكات عنيفة وتوترات بين الحكومة السورية الجديدة وفلول نظام الأسد، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى والقتلى، فيما تتصاعد حدة الاشتباكات يوما بعد يوم.

وفي هذا السياق، أصدر ملتقى الفنانين السوريين بيانًا أعرب فيه عن حزنه وأسفه لما شهدته سوريا خلال اليومين الأخيرين، مؤكدًا دعمه لـ الدولة السورية الجديدة في مساعيها لبسط الأمن والاستقرار.
ودان الملتقى حالة التمرد والفوضى الدموية التي شهدتها بعض المناطق، مشددًا على ضرورة تحكيم العقل وتغليب المنطق لمنع اندلاع فتنة تهدد المجتمع المدني بحرب أهلية، كما شدد على أن لا مكان للطائفية في سوريا الجديدة، وأن مبدأ المواطنة هو الأساس، داعيًا الدولة إلى تحمل مسؤولية حماية المدنيين، ومعلنًا استعداد الفنانين والمثقفين لدعم جهود الدولة بما يستطيعون.
وختم الملتقى بيانه بدعوة المجتمع المدني إلى نشر الوعي ومحاربة التطرف الطائفي، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية والسلم الأهلي لضمان مستقبل مشرق لسوريا.

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