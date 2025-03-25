شروط غريبة للدخول الى حفل حاتم عمور في الرباط.. اليكم التفاصيل

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إعلان الحفل، اذ أشار الفنان المغربي إلى أن الحفل سيكون مستوحى من أجواء حفلات الزفاف والأعراس المغربية التقليدية، فطلب من الجمهور ارتداء الملابس المناسبة لإضفاء طابع خاص على الحفل.وفرض المغنّي المغربي على الحضور من النساء ارتداء القفطان المغربي التقليدي، ومن الرجال ارتداء البدلة التقليدية الأنيقة، وذلك لتقديم تجربة مختلفة تشبه حفلَ زفافٍ مغربياً متكاملاً.كما أعلن عمور أن الجمهور الذي سيحضر الى الحفل سيمر فوق السجادة الحمراء مثل كبار النجوم، ووعد بأنه سيختار زوجين من الحضور ليحتفلا بطريقة خاصة على المسرح، إذ سيتم حملهما على "العمارية" وسط أجواء موسيقية مغربية حماسية.