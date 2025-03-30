تفاصيل تكشف لأول مرة عن هوية الوزيرة السورية هند قبوات

وسبق أن اختارت الإدارة السورية الجديدة قبوات (51 عاماً)، التي تعتنق الديانة المسيحية، لعضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد في فبراير/ شباط الماضي.وقبوات، هي سورية كندية “مسيحية” ولدت بالهند قادت العديد من الجهود في مجال الدبلوماسية العامة في السنوات الأخيرة في سوريا للترويج للتسامح والتعاون بين الأديانتولت هند قبوات حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كامرأة وحيدة في تشكيلة الحكومة السورية الجديدة التي أعلن عنها، السبت.تعد هند قبوات واحدة من الشخصيات البارزة في المنظمات النسائية وحل النزاعات، حيث أسست وأدارت منظمة “تستقل” النسوية، التي تركز على التعليم وبناء السلام. تُعرف قبوات بدورها الفعال في المجتمع المدني السوري، فضلاً عن عضويتها في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري.وقبوات هي أيضًا أكاديمية متخصصة في حل النزاعات وبناء السلام، حيث شغلت العديد من المناصب الأكاديمية والاستشارية في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية.وُلدت هند قبوات في الهند لعائلة مسيحية، وانتقلت إلى سوريا في وقت لاحق حيث نشأت ودرست التجارة والاقتصاد في جامعة دمشق.وتابعت قبوات مسيرتها الأكاديمية وحصلت على ماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس في الولايات المتحدة الأميركية. كما حصلت على شهادة في القانون من الجامعة العربية في بيروت.