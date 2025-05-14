سبب وفاة رئيس الاوروغواي خوسيه موخيكا الملقلب بـ "أفقر رئيس في العالم"

أعلن رئيس الأوروغواي ياماندو أورسي، وفاة سلفه خوسيه موخيكا الذي كان يطلق عليه لقب أفقر رئيس دولة في العالم.

وكتب أورسي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ببالغ الألم والأسى ننعي وفاة زميلنا بيبي موخيكا".

وأضاف: "أيها الرئيس والناشط والزعيم، شكرا لك على كل ما قدمته لنا وعلى حبك العميق لشعبك".

وخوسيه موخيكا، يُلقب بـ"أفقر رئيس في العالم" بسبب أسلوب حياته المتواضع والتقشفي. خلال فترة رئاسته من 2010 إلى 2015، تبرع بحوالي 90% من راتبه الشهري البالغ 12,000 دولار أميركي للجمعيات الخيرية والشركات الناشئة، محتفظًا فقط بمبلغ 1,250 دولارًا لتغطية نفقاته الشخصية .

واختار موخيكا العيش في مزرعة بسيطة تابعة لزوجته، لوسيا توبولانسكي، بالقرب من العاصمة مونتفيدو، بدلاً من القصر الرئاسي، وكان يقود سيارة فولكس فاغن بيتل موديل 1987 . رفض العديد من الامتيازات المرتبطة بالمنصب، بما في ذلك الحراسة المشددة، مما جعله رمزًا للتواضع والنزاهة في السياسة.

وكشف موخيكا في وقت سابق من هذا العام أنّ سرطان المريء الذي شُخّصت إصابته به في مايو/ أيار 2024 انتشر في جسمه، مؤكداً أنّ جسده الواهن بسبب تقدّمه في السن لم يعد يتحمّل العلاج.

وخلال حوار سابق مع صحيفة «بوسكيدا» في إبريل الماضي، كشف الرئيس لأوروجواي خوسيه موخيكا، عن إصابته بسرطان المريء، معلنا خضوعه للعلاج الإشعاعي الذي جعله ضعيفًا وغير قادر على تناول الطعام بشكل طبيعي.

وبدا الرئيس الأسبق لأوروجواي، ذو الـ89 عاما، مستسلمًا للمرض، بقوله إنه محكوم عليه بالموت ولا يريد مزيدًا من العلاج إذ يعاني من مرضٍ مناعي يجعل عملية التعافي شبه مستحيلة، فضلًا عن إصابته بمرض الكلى الشديد مما جعل الخلايا السرطانية تتفشى من المريء إلى الكبد.