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مازن الناطور يكشف عن أسماء التشكيلة الجديدة لعضوية نقابة الفنانين السوريين
مازن الناطور يكشف عن أسماء التشكيلة الجديدة لعضوية نقابة الفنانين السوريين
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مازن الناطور يكشف عن أسماء التشكيلة الجديدة لعضوية نقابة الفنانين السوريين

فن

2025-05-26 | 05:19
مازن الناطور يكشف عن أسماء التشكيلة الجديدة لعضوية نقابة الفنانين السوريين
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Aljadeed
مازن الناطور يكشف عن أسماء التشكيلة الجديدة لعضوية نقابة الفنانين السوريين

في تغييرات جديدة، أعلنت نقابة الفنانين السوريين شطب 4 من أعضاء مجلسها المركزي، وهم الممثلتان أمل حويجة وميس حرب، والمسرحي محمد آل رشي، إلى جانب المطرب نور مهنا الذي شغل منصب نائب نقيب الفنانين خلال الفترة الماضية.

ونشرت صفحة النقابة في العاصمة دمشق القرار على “فيسبوك” ممهوراً بتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور، وجاء فيه: “استناداً إلى النظام الداخلي وأحكام القانون الرقم 40 لعام 2019، وبعد موافقة الهيئة المصغّرة، تقرّر إسقاط عضوية النجوم الأربعة من مجلس النقابة المركزي”.

كما أعلنت النقابة بموجب القرار ذاته انهاء تكليف الفنان يوسف عبده من عضوية مجلس النقابة المركزي، بالإضافة إلى إعادة توزيع المهام داخل المجلس، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة التي عُقدت الاثنين الماضي 19 أيار (مايو) 2025.

كما جاء في بيان آخر أن التشكيلة الجديدة لمجلس النقابة تضم الأعضاء: حسين المطلك “امين السر”، و روعة ياسين “مكتب الاعلام”، وكوزيت باكير”مكتب الثقافة”، وزهير قنوع “مكتب العلاقات العامة”، وجهاد عازر”مكتب الموسيقى والعقود”، وعلي القاسم”مكتب الدراما”،و محمد حداقي “مكتبي القانوني والاستثماري” و جهاد عبده ” مكتب العلاقات الدولية” ,و صلاح طعمة “نائب النقيب” و نبيل ابي الشامات “الخازن”.

من دون توضيح الأسباب الكاملة التي استندت إليها قرارات الشطب أو تفاصيل الاستجوابات.

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