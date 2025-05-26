مازن الناطور يكشف عن أسماء التشكيلة الجديدة لعضوية نقابة الفنانين السوريين

ونشرت صفحة النقابة في العاصمة دمشق القرار على “فيسبوك” ممهوراً بتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور، وجاء فيه: “استناداً إلى النظام الداخلي وأحكام القانون الرقم 40 لعام 2019، وبعد موافقة الهيئة المصغّرة، تقرّر إسقاط عضوية النجوم الأربعة من مجلس النقابة المركزي”.

كما أعلنت النقابة بموجب القرار ذاته انهاء تكليف الفنان يوسف عبده من عضوية مجلس النقابة المركزي، بالإضافة إلى إعادة توزيع المهام داخل المجلس، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة التي عُقدت الاثنين الماضي 19 أيار (مايو) 2025.