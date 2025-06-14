زوجة قيس الشيخ نجيب تلفت الأنظار في ظهور نادر برفقته

وقد ظهر الثنائي ببدلات باللون البيج، وبديا بكامل أناقتهما، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معهما خاصة وأنها يعد ظهور نادر للزوجة.
وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي نالها في الفترة الأخيرة، إلا أن حياة الممثل السوري قيس الشيخ نجيب الخاصة بقيت بعيدة عن الأضواء.
قيس متزوج منذ سنوات عديدة، ولديه ولد واحد، وزوجته هي الكاتبة وعارضة الأزياء السورية لبنى مشلح، التي ولدت في سوريا، وهي في الأربعينيات من عمرها، ألفت قصص مسلسلات عديدة، وكتبت السيناريو والحوار، من أشهر أعمالها مسلسل "أهل الغرام"، والتقت بزوجها أثناء دراستهما في المعهد العالي.
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A post shared by Qays Sheikh Najib قيس شيخ نجيب (@qayssheikhnajibofficial)
تصدر خلال الساعات الماضية رسالة مؤثرة وجهتها شام الذهبي الى والدتها الفنانة السورية اصالة نصري، خلال افتتاح عيادتها الثانية.
أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن تعذّر عودتها إلى القاهرة بعد مشاركتها في فعالية دولية ببغداد، وذلك عقب إغلاق المجال الجوي العراقي نتيجة التصعيد العسكري القائم بين إيران وإسرائيل، وما تبعه من تعليق العديد من الرحلات الجوية.
كشفت الفنانة الشابة ملك زاهر عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة التي استدعت دخولها المستشفى والخضوع لفحوصات دقيقة.