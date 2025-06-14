زوجة طوني عيسى تحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة

وكتبت أمونة:"عيد ميلادك هذا العام له وقع مختلف، لأننا لا نحتفل بك وحدك، بل بالرجل الرائع، الشريك الحنون، والأب المذهل الذي أصبحت عليه مع نمو عائلتنا، شكرًا لأنك صخرتي، وقلبي، ووالد أطفالنا المحبّ، فلنصنع معًا المزيد من الذكريات الجميلة، والضحكات، واللحظات التي لا تُنسى، عيد ميلاد سعيد، يا نبض قلبي".