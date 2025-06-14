زوجة طوني عيسى تحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة

وكتبت أمونة:"عيد ميلادك هذا العام له وقع مختلف، لأننا لا نحتفل بك وحدك، بل بالرجل الرائع، الشريك الحنون، والأب المذهل الذي أصبحت عليه مع نمو عائلتنا، شكرًا لأنك صخرتي، وقلبي، ووالد أطفالنا المحبّ، فلنصنع معًا المزيد من الذكريات الجميلة، والضحكات، واللحظات التي لا تُنسى، عيد ميلاد سعيد، يا نبض قلبي".
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A post shared by Amuna Eid Issa ✨ (@amunaeid)
A post shared by Amuna Eid Issa ✨ (@amunaeid)
قبل ساعات من حفل الزفاف المنتظر، حمست اليوتيوبر السورية شيرين بيوتي جمهور بلقطات عفوية من التحضير لحفل زفافها من أسامة مروة.
طمأن الفنان المصري تامر حسني جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الحالة الصحية لابنه بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين، مؤكدًا أن وضعه الصحي أصبح مستقرًا وأنه خرج من العناية المركزة.
أثار اليوتيوبر الشهير أسامة مروة موجة واسعة من التفاعل على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن فاجأ خطيبته المؤثرة وصانعة المحتوى شيرين بيوتي بهدية غير تقليدية، حملت فكرة مبتكرة ومليئة بالرمزية، تزامناً مع اقتراب حفل زفافهما.