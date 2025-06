ميغان ماركل تحتفي بعيد الأب بفيديو مؤثر للأمير هاري

​احتفلت دوقة ساسكس ميغان ماركل بمناسبة عيد الأب، حيث شاركت منشورًا مؤثرًا يتضمن لقطات لم تُعرض من قبل للأمير هاري وهو يلعب مع طفليهما الأميرين آرتشي وليليبيت.

ورغم مطالبتهما مسبقًا للخصوصية، إلَّا أن ميغان ماركل لا تنفك أن تشارك المزيد من التفاصيل حول حياتها الشخصية والعائلية، حيث نشرت مؤخرا فيديو طويلا وصورًا ومقاطع فيديو لآرتشي، البالغ من العمر ست سنوات، وليليبيت، البالغة من العمر أربع سنوات، مع والدهما على مر السنين. ووصفت ميغان والد أطفالها بأنه "الأفضل"، مضيفةً: عيد أب سعيد لرجلنا المفضل.



وتضمن الفيديو صورة مؤثرة تُظهر لافتة "عيد أب سعيد" معلقة في حديقتهما في مونتيسيتو، كاليفورنيا، حيث يُمكن رؤية هاري وهو يحتضن طفليه.



وفي سلسلة من مقاطع الفيديو الحميمية، المرفقة بأغنية Have it All لجيسون مراز في الخلفية، يُرى الدوق أيضًا وهو يحتضن طفليه حديثي الولادة ويلعب معهما على الشاطئ، ويداعبهما أما الشلال، وعلى أرجوحة.

ويعرض الفيديو العلاقة الوثيقة بين الشقيقين، حيث ظهرت ليليبيت وآرتشي يتسابقان على طول شاطئ رملي أبيض أمام جبل صخري ضخم، بينما يسير هاري وميغان ببطء خلفهما. كما يُظهرهما مقطع آخر وهما يسبحان معًا في البحر أمام سماء زرقاء صافية خلابة.