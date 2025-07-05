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نبيلة عبيد تنهار وتستغيث: &quot;هيطردوني من شقتي&quot;
نبيلة عبيد تنهار وتستغيث: "هيطردوني من شقتي"
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نبيلة عبيد تنهار وتستغيث: "هيطردوني من شقتي"

فن

2025-07-05 | 03:31
نبيلة عبيد تنهار وتستغيث: "هيطردوني من شقتي"
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Aljadeed
نبيلة عبيد تنهار وتستغيث: "هيطردوني من شقتي"

تصدرت الممثلة المصرية نبيلة عبيد حديث المتابعين خلال الساعات الماضية وذلك بعد ظهورها منهارة وتستغيث بسبب منزلها.

وفي التفاصيل، وبعد ضجة قانون الإيجارات القديمة في مصر، والذي يثير بلبلة كبيرة، أكدت عبيد وجود محاولات لأخذ شقتها التي تقطن بها في جامعة الدول العربية، مشيرة الى أنها وهبت حياتها كلها للفن وأنها ترغب في أن تظل الشقة لجمهورها العريق حتى يذهب إليها بعد وفاتها، مؤكدة أن الشقة تعتبر تراثًا لأنها جمعت ذكريات كثير من الفنانين وخرجت منها أغنية "قارئة الفنجان" للعندليب عبد الحليم حافظ.
وقالت في استغاثتها: "عندي شقة في جامعة الدول العربية عايزين ياخدوها مني وممكن يحصلي حاجة لو دا حصل علشان دي فيها تاريخي كله، وشهدت على كل نجاحاتي وكانت بتجمع كل الفنانين".
تابعت: "أنا وهبت حياتي كلها للفن ومعنديش أولاد وعايزة لما أموت تفضل شقة جامعة الدول مفتوحة للجمهور لأنها كانت بتجمع الفنانين وأغنية قارئة الفنجان للعندليب خرجت من الشقة دي".

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