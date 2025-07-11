كانييه ويست يواجه تهم جديدة بالاعتداء والإتجار الجنـ ـسي من مساعدته السابقة

وجهت لورين بيسكيوتا تهم لرئيسها السابق النجم العالمي كانييه ويست.

وبحسب الوثائق التي حصل عليها موقع Page Six، أفادت السيدة البالغة من العمر 36 عاماً في دعوى أقامتها أول من أمس (الأربعاء) بأن معظم هذه الجرائم المزعومة وقعت أثناء رحلة عمل إلى سان فرانسيسكو.

وروت لورين تفاصيل صادمة عن ما حصل بينها وبين ويست، مشيرة الى انه اقتحم غرفتها طالباً استخدام "دشها" قبل أن يعتدي عليها جنسياً وهي مثبتة في مكانها "متجمدة من الصدمة والخوف".

كما كشفت لورين انه ويست قدمها كهدية جنسية على امرأة كان على علاقة غرامية بها.

وكذلك قالت لورين انه كانييه حبسها في غرفة نومه بينما كان يقوم بأفعال جنسية أثناء رحلة بالطائرة.

وجاء في الوثائق ايضاً:"وجّه إليها تعليقات بذيئة حول جسدها، وطلب منها ارتداء ملابس ضيّقة، وتحسّسها بشكل منتظم، وأجبرها على مشاهدته وهو يمارس علاقات مع أخريات، وأرسل لها صوراً جنسية فاضحة وطلب منها أن تفعل الشيء نفسه، وطالبها مراراً وتكراراً بالانضمام إلى لقاءاته الجنسية، وهو ما رفضته بشدة".