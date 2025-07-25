معلومة لا يعرفها الكثيرون عن عمرو دياب يكشف عمرو اديب

كشف الاعلامي المصري سرا عن الفنان المصري عمرو .

ونشر على صفحته الخاصة عبر مواقع أكس صورة برفقة وعلق عليها بالقول:"كل الناس تعرف دياب الفنان العالمى لكن لم تتح الفرصه لاكتشاف مخ الهضبه . الرجل يتمتع بثقافة عامه راقيه ومتابعه للأحداث بشكل دقيق ، وعنده الكثير من الاراء الجدليه . طبعا البعض لا يتخيل الفنانين بهذا العمق ولكن بعد عشره سنين عمرى دماغ كبيره مختلفه . واكثر المرات لما نتكلم ونتجادل اجد عنده اجابات كثيره ، وفى فنون الحياه ابن دياب فيلسوف حقيقى . هو يستحق المكانه لانه موهبه ومعها مخ جميل وغنى . كل صيف عندنا جلسات مطوله ، فنحن تقريبا عندنا نفس المسيره فى مجالين مختلفين . عمرو فنان متميز بحق يقرأ كتب ويحلل مواقف . فرصه معلومه لا يعرفها احد غير خطفوني".