لورا لحود في بيت الشاعر: لديّ أمل بحصر السـلاح

تفتح لورا قلبها وتشاركنا قصصًا عن حب العائلة، علاقتها الوطيدة بوالديها، وكيف شكلتها تجاربها الشخصية لتصبح صوتًا وأملًا في تحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة السياحة إلى " الشرق" . تناقش لورا أيضًا أملها بحصر السلاح بيد ، مؤكدة على انتماء " " للبنان أولًا، وأن الجنوب والبقاع جزء لا يتجزأ من ، متطلعة إلى نهوض اقتصادي وسياحي يشمل كل المناطق. حلقة غنية بالمشاعر، الرؤية الوطنية، والإيمان بمستقبل أفضل، تجمع بين القصة الإنسانية والسياسة الوطنية، لتقدم صورة متكاملة عن امرأة تؤمن بوطنها وتعمل من أجل إحياء حلمه.