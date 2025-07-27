لورا لحود في بيت الشاعر: لديّ أمل بحصر السـلاح

تفتح لورا قلبها وتشاركنا قصصًا عن حب العائلة، علاقتها الوطيدة بوالديها، وكيف شكلتها تجاربها الشخصية لتصبح صوتًا وأملًا في تحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة السياحة إلى "سويسرا الشرق" لبنان. تناقش لورا أيضًا أملها بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدة على انتماء "حزب الله" للبنان أولًا، وأن الجنوب والبقاع جزء لا يتجزأ من الوطن، متطلعة إلى نهوض اقتصادي وسياحي يشمل كل المناطق. حلقة غنية بالمشاعر، الرؤية الوطنية، والإيمان بمستقبل أفضل، تجمع بين القصة الإنسانية والسياسة الوطنية، لتقدم صورة متكاملة عن امرأة تؤمن بوطنها وتعمل من أجل إحياء حلمه.
نعى الفنان اللبناني وائل كفوري الفنان اللبناني زياد الرحباني.
نعى الاعلامي المصري عمرو اديب الفنان اللبناني زياد الرحباني.
حسمت الفنانة الاماراتية احلام امكانية دخول ابنها فاهد مجال الفن.