نجوى كرم تستذكر انفجار مرفأ بيروت بكلمات مؤثرة: لازم نحب هالوطن

وكتبت : "ذكرى أليمة .. تنذكر ما تنعاد والله يرحم شهدائنا، بفهم شغلة إنّو لازم نتمسّك كلّنا بحبّنا لبعض ونحب هالوطن حتى نحافظ على بلادنا وأولادنا".

ذكرى أليمة ..تنذكر ما تنعاد والله يرحم شهدائنا 🙏🏼

بفهم شغلة إنّو لازم نتمسّك كلّنا بحبّنا لبعض ونحب هالوطن حتى نحافظ على بلادنا وأولادنا…



#انفجار_مرفأ_بيروت #٤_آب — (@najwakaram) August 4, 2025