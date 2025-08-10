شيماء سيف خسرت الكثير من وزنها.. شاهدوا احدث ظهور لها

أطلت الفنانة المصرية بإطلالة جذابة أثارت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في رحلة خسارة الوزن التي خضعت لها عبر عملية تكميم المعدة، حيث فقدت نحو 50 كيلوغرامًا.



