شيماء سيف خسرت الكثير من وزنها.. شاهدوا احدث ظهور لها

ظهرت شيماء في صورة حديثة بإطلالة صيفية كاجوال، اعتمدت فيها على درجات اللون الفوشيا الفاتح، مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ تماشى مع إطلالتها، مزينة بحقيبة يد بيضاء وحذاء رياضي بلون متناسق، مما أضاف لمسة عصرية وعملية.
View this post on Instagram
A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif)
A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif)
احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشةوزوجها بعيد زواجهما العاشر في أجواء رومانسية بالعاصمة بيروت.
شهدت القبيات حفلاً موسيقياً استثنائياً وسط حضور جماهيري كبير من مختلف المناطق اللبنانية، حيث أبدع الفنان مروان خوري بأداء باقة من أشهر أغنياته التي نالت نجاحاً واسعاً.
تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف زفاف الزوجة السابقة لرجل الاعمال غورهان كيزيلوز، زوج الدكتورة يومي الحالي.