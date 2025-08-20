شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي

وقال خالد سليمان شقيق الفنانة أنغاملـ"فوشيا": تحدثت إليها قبل يومين، وأخبرتني أنها ما زالت تعاني من الإرهاق والآلام الناتجة عن العملية الجراحية.
وأوضح أن الأطباء لم يحسموا بعد مسألة خضوعها لعملية أخرى، قائلًا: "حتى الآن لا يوجد قرار نهائي، إذ ستخضع لتحاليل جديدة، وعلى ضوئها سيحدد الأطباء ما إذا كانت بحاجة إلى تدخل جراحي آخر، أو الاكتفاء بتدخل غير جراحي.
وحول ما تم تداوله عبر بعض المواقع بشأن إصابة أنغام بورم، نفى شقيقها تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنها مجرد شائعات مغرضة، وقال: انتشرت أخبار كثيرة حول إصابتها بورم، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.. حسبي الله ونعم الوكيل في مروجي هذه الشائعات.