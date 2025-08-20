شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي

وقال شقيق الفنانة لـ" ": تحدثت إليها قبل يومين، وأخبرتني أنها ما زالت تعاني من الإرهاق والآلام الناتجة عن العملية الجراحية.

وأوضح أن الأطباء لم يحسموا بعد مسألة خضوعها لعملية أخرى، قائلًا: "حتى الآن لا يوجد قرار نهائي، إذ ستخضع لتحاليل ، وعلى ضوئها سيحدد الأطباء ما إذا كانت بحاجة إلى تدخل جراحي آخر، أو الاكتفاء بتدخل غير جراحي.

وحول ما تم تداوله عبر بعض المواقع بشأن إصابة أنغام بورم، نفى شقيقها تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنها مجرد شائعات مغرضة، وقال: انتشرت كثيرة حول إصابتها بورم، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.. حسبي ونعم الوكيل في مروجي هذه الشائعات.